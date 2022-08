Italiaanse voetballer zegt bekerwedstrijd af om vriendin dood te slaan met hamer

De Italiaanse voetballer Giovanni Padovani uit de vierde divisie van het Italiaanse voetbal is de hoofdrolspeler in een zaak rond de moord op zijn vriendin. De 27-jarige Padovani had zijn club Sancataldese (Sicilië, serie D) vrij gevraagd om de bekerwedstrijd tegen Catania niet te hoeven spelen, waarschijnlijk om naar zijn vriendin te gaan, met afschuwelijke gevolgen.

Alessandra Matteuzzi, de (ex-)vriendin van Padovani, werd later gevonden met geweldsporen overal op haar lichaam. Ze was onder meer met een hamer geslagen. Matteuzzi leefde nog, maar overleed voordat ze in het ziekenhuis aankwam. Verschillende Italiaanse media maken melding van de arrestatie van Padovani.

Padovani en Matteuzzi hadden een jaar een relatie toen zij besloot er een punt achter te zetten. Dit tot ongenoegen van de voetballer. Hij bleef haar lastig vallen, onder meer door duizenden berichten te sturen. Uiteindelijk besloot Matteuzzi naar de politie te stappen en aangifte tegen Padovani te doen vanwege stalken.

‘Nee, Giovanni, ik smeek je’

Ondanks die aangifte besloot Padovani naar haar toe te gaan in Bologna. Matteuzzi was aan de telefoon met haar zus toen Padovani binnen kwam. ,,Nee, Giovanni, nee, ik smeek je, help”, was het enige dat de zus via de mobiele telefoon te horen kreeg, zo schrijven Italiaanse media. Toen werd het gesprek afgebroken. Agenten troffen Matteuzzi kort daarna levend aan, maar met ernstig hoofdletsel waaraan ze overleed nog voordat ze het ziekenhuis had bereikt.

Het was niet de eerste keer dat er stevige ruzie was tussen Padovani en zijn veel oudere (56 jaar) vriendin. Buren hadden al vaker gewelddadige ruzies en lawaai gehoord. Ook hadden ze Padovani al eens het balkon op zien klimmen. Bij de politie had Matteuzzi al eens verklaard over de angst die ze had voor de voetballer. Hij achtervolgde haar op sociale media en verscheen op plekken waar zij ook was. De verdachte Padovani was geobsedeerd door Matteuzzi en controleerde haar tot in het absurde. Zo moest ze vaak foto's en video's sturen van de plekken waar ze was en moest ze zelfs de tijd filmen zodat hij kon controleren of ze de waarheid sprak over waar ze was en met wie.

Tijdens een eerste hoorzitting in de zaak, eergisteren, was Padovani aanwezig maar maakte gebruik van zijn zwijgrecht. Padovani speelde ooit in de jeugd van Napoli en in Italië-onder-17 jaar, maar kwam als voetballer niet veel verder dan clubs uit de Italiaanse vierde divisie, de serie D.