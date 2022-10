Italiaanse vulkaan barst uit: lava stroomt sissend in zee

Van een eruptie kijken ze meestal niet op op Stromboli; gemiddeld barst de vulkaan elk kwartier uit, maar die van zondagochtend was heftiger dan normaal. Met een flinke klap ontplofte de krater aan de noordkant van het piepkleine eilandje net ten noorden van Sicilië. Een deel van kraterwand stortte daarbij in. De enorme lavastroom die bij de eruptie vrijkwam stroomde sissend in zee, wat rook en stoom veroorzaakte.

Alarmniveau verhoogd

Toch wil burgemeester Riccardo Gullo geen paniek zaaien. ,,Er zijn zo’n zeshonderd mensen op het eiland, zowel toeristen als bewoners”, zegt hij tegen persbureau ADNKronos. ,,Maar iedereen is kalm omdat er aan de bewoonde kant van het eiland geen vulkanische activiteit is die zorgen baart.”

Aswolk richting huizen

Op het tegenovergelegen mini-eilandje Ginostra, waar zo’n veertig mensen verblijven, zijn bewoners wel bezorgd. De straffe noordoosten wind blaast een aswolk richting de huizen op het eiland. ,,Door het stof is het regenwater in het reservoir onbruikbaar geworden", vertelt de Duitse Karola tegen de Corriere della Sera. Zij woont met haar man al jaren op Ginostra. ,,De situatie is nu onder controle, de lava heeft op natuurlijke wijze de zee bereikt. Het gevaar schuilt in het gas dat zich ophoopt in de magmakamer en explosies kan veroorzaken. Laten we hopen dat de situatie niet verergert.”