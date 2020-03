Italiaanse ziekenhuisarts: ‘Als wij stoppen, zouden duizenden mensen overlijden’

INTERVIEWFerdinando Lorini is hoofd reanimatie in het ziekenhuis Papa Giovanni XIII in Bergamo, een van de steden in Italië die het zwaarst is getroffen door het coronavirus. Als ‘een soldaat die naar de oorlog gaat’ werkt hij door. ,,Vier á vijf dagen houden we het nog wel vol op deze manier, maar nog veertig dagen absoluut niet.”