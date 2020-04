Italië kan zich geen tweede Bergamo veroorloven

Het is een duivels dilemma. Geld tellen of de doden tellen, want dat is heel gechargeerd waar het op neerkomt. Medici zeggen dat de Italianen geduld moeten hebben, want zolang er geen vaccin of medicijn is, is normaliteit nog ver weg. Ondernemers en economen zeggen: Italië kan niet nog een maand stilstand aan, dan gaat het land failliet. En heel veel bedrijven ook. De schade aan de Italiaanse economie wordt nu al geraamd op zo’n 650 miljard euro.



De handen van de ondernemers jeuken, ze zouden het liefst morgen alweer aan het werk gaan. Maar misschien moeten ze niet zo hard van stapel lopen, gezien de beschuldigingen van het journalistieke onderzoeksprogramma Report over hun kwalijke rol bij de explosie van het aantal coronagevallen in Bergamo en omgeving.



Volgens het tv-programma zouden ondernemers de lokale politiek onder druk hebben gezet het gebied niet tot rode zone te verklaren en de bedrijven dus open te houden. Met alle gevolgen van dien: veel coronagevallen aan de lopende band. Veel doden tellen als gevolg van hebberig geld tellen.



Ondertussen laveert de regering in Rome tussen volksgezondheid en het redden van de Italiaanse economie. Een behoedzaam pad waarop de eerste stappen na de Pasen worden gezet, afhankelijk van het aantal nieuwe besmettingen wordt per regio bekeken wat wel en niet kan. Als eerste mogen waarschijnlijk kantoorboekhandels en boekwinkels weer open, maar alleen als de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Handschoenen aan, mondkapjes op en afstand houden.