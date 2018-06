Italië neemt 'Nederlandse' reddingsschepen in beslag om papieren

,,Goed, ga met die lading mensen maar naar Nederland, maak je tocht maar een beetje groter'', zegt de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini gisteren nog in een videoboodschap op Facebook. Hij voegde er aan toe: ,,deze nephulporganisatie zal niet meer op Italiaanse bodem komen.''



Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet daarop weten dat het schip niet in het Nederlandse Kadaster staat geregistreerd. Aan het schip wappert wel een Nederlandse vlag, waarmee de eigenaar doet alsof het schip in Nederland is geregistreerd.



De eigenaar, een Duitse hulporganisatie, zegt dat het wel degelijk in Nederland is aangemeld, maar dan als 'sportschip'. Het Watersportverbond, dat verantwoordelijk is voor de registratie van dit soort schepen, mag vanwege de privacy niet zeggen of de Lifeline daar is ingeschreven, laat een woordvoerster weten.