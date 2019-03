Italië onderzoekt raadselachtige dood van ‘bunga-bungamodel’

Fadil overleed op 1 maart in een ziekenhuis in Milaan. Daar was ze een maand eerder opgenomen met ernstige buikpijn. De vrouw vertelde vrienden en haar advocaat destijds dat ze was vergiftigd. Of dat klopt is onduidelijk. Hoofdaanklager Francesco Greco zei tegen persbureau Reuters dat de artsen nog niet hebben kunnen vaststellen welke aandoening tot haar dood heeft geleid.



Het model getuigde in 2012 in de rechtszaak tegen Berlusconi's beruchte seksfeestjes. Ze deed destijds een boekje open over wat zich afspeelde op zijn feesten. Fadil vertelde onder meer hoe danseressen verkleed als nonnen uit de kleren gingen.