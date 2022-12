Italië verplicht coronatesten voor reizigers uit China, Nederland vooralsnog niet

Reizigers uit China moeten bij aankomst in Italië verplicht een coronatest doen. De gezondheidsminister Orazio Schillaci laat weten dat alle mensen die vanuit China aankomen vanwege de oplopende besmettingscijfers moeten aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. ,,De maatregel is essentieel voor het opsporen van mogelijke varianten van het virus en voor het beschermen van de Italiaanse bevolking.’’

Na een zeldzame protestgolf heeft Beijing de afgelopen weken vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven. Dat leidt tot veel meer besmettingen in China, dat meer dan twee jaar een zeer streng beleid heeft gevoerd. Volgens een schatting van persbureau Bloomberg raakten vorige week wel 37 miljoen mensen besmet op één dag.

De Chinese besmettingsgolf leidt ook in andere landen tot zorgen. Taiwan wil vanaf 1 januari mensen die uit China arriveren op corona gaan testen. De VS denken er ook over beperkingen voor reizigers vanuit China in te voeren. Japan gaat vanaf vrijdag het vliegverkeer vanuit China naar maximaal vier luchthavens in Japan loodsen, waar reizigers uit China, exclusief de autonome regio’s Hongkong en Macau, een coronatest moeten doen.

De Duitse regering heeft woensdag laten weten momenteel geen redenen te zien om nieuwe reisbeperkingen af te kondigen voor mensen die uit China het land binnen reizen. Dat komt volgens een regeringswoordvoerder, omdat er geen sprake is van een nieuwe gevaarlijke variant van het coronavirus. Pas als daar sprake van zou zijn, zou een quarantaine van twee weken na aankomst verplicht worden.

België

Ook in België is er discussie over inreisbeperkingen voor Chinezen. Burgemeester Dirk de Fauw van Brugge pleit voor zo'n beperking, omdat de stad erg in trek is bij Chinese toeristen. ,,Jaarlijks komen er zo’n 100.000 à 150.000 bezoekers uit China naar onze stad’’, zegt De fauw. Daarom is de burgemeester ongerust nu China de grenzen weer opent na de coronaperiode. ,,De besmettingscijfers in het land zijn nog heel hoog, maar de deuren worden opengezet zonder beperkingen.’’ De Fauw pleit voor een oplossing op Europees niveau.

Nederland

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (VWS) zal op korte termijn geen nieuwe maatregelen invoeren. ,,We houden de situatie goed in de gaten. Dat doen we via het RIVM, dat in contact staat met het Europese gezondheidscentrum ECDC”, stelt een woordvoerder van het ministerie. ,,Als het RIVM een signaal geeft dat er maatregelen nodig zijn, dan zijn we daar klaar voor. Maar dat signaal is er nu niet.”