Italië ziet coronabesmettingen verdubbelen en maakt zich zorgen

De groei van het aantal besmettingen in Italië is de afgelopen dagen bijna verdubbeld. Tegelijkertijd is de verkoop van mondkapjes ingestort. Apothekers geven aan dat ze tot 70 procent minder mondbescherming verkopen. De Italiaanse overheid maakt zich zorgen.

Voor de vijfde achtereenvolgende dag neemt het aantal nieuwe besmettingen in Italië toe, 29 juni werden 126 Italianen besmet met het coronavirus, zaterdag waren dat er 235. Het aantal uitgevoerde tests nam in die periode wel toe, maar de stijging zette zich zaterdag door terwijl het aantal tests met 26.000 afnam ten opzichte van de dag ervoor. Vrijdag testte 223 Italianen positief voor het coronavirus.

Buitenlanders

Opvallend is dat de groei voor bijna de helft veroorzaakt wordt door in Italië wonende buitenlanders die terugkeren van een verblijf in hun vaderland. In Fiumicino, net buiten Rome, werden de afgelopen week twee restaurants gesloten toen de Bengalese kok positief bleek. Ook in Ravenna, aan de Adriatische kust, is het vooral de gemeenschap uit Bangladesh die getroffen is door het virus. Uit onderzoek blijkt dat een aantal leden van de gemeenschap net terug waren gekeerd van een korte vakantie. De president van Emilia-Romagna heeft daarom de minister van Volksgezondheid opgeroepen meer te testen op reizigers van buiten het Schengengebied. De minister antwoordde met het adviseren van een vrijwillige quarantaine van twee weken, een maatregel die echter niet geldt voor mensen die in Italië wonen en werken.

Coronapatiënt ging naar verjaardag en begrafenis

De president van de regio Veneto wil mensen die vermoedelijk besmet zijn kunnen onderwerpen aan een verplichte test, dit naar aanleiding van een ondernemer in zijn regio die corona had opgelopen, maar weigerde zich te laten behandelen of te testen. Hij ging naar een verjaardag en een begrafenis waar hij verschillende anderen besmette. Inmiddels is de man, die op de intensive care ligt, door de regio aangeklaagd voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid.

Op dit moment zijn er in heel Italië zo’n vijftig kleine brandhaarden, vaak niet meer dan een handvol personen, maar de overheid maakt zich zorgen. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van de nu besmette Italianen lager is dan tijdens het hoogtepunt van de epidemie, een indicatie dat mensen het virus oplopen in het uitgaansleven. Het instorten van de verkoop van mondkapjes, apothekers spreken van een daling van 70 procent, geeft aan dat mensen de behoedzaamheid hebben laten varen. De autoriteiten dringen er op aan dat het gevaar op besmetting nog steeds op de loer ligt en dat voorzichtigheid geboden is.

Bekijk al onze video’s over het coronavirus: