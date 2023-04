J.K. Rowling en Eric Cantona eisen van Poetin vrijlating Aleksej Navalny

open briefEen internationaal gezelschap van 128 mensenrechtenactivisten, acteurs, regisseurs, auteurs, politici en wetenschappers heeft in een open brief aan president Vladimir Poetin vrijlating geëist van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.

Onder anderen schrijfster J.K. Rowling, acteur Jude Law, oud-voetballer (nu acteur) Eric Cantona en Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj schrijven aan het Russische staatshoofd dat Navalny in hun ogen in onmenselijke omstandigheden verkeert.

‘Hij wordt vastgehouden in een van de zwaarste strafkolonies van uw land. Hij wordt keer op keer in eenzame opsluiting geplaatst, in een betonnen kubus ter grootte van een hondenhok, zonder ventilatie’, aldus de beroemdheden, verwijzend naar de isoleercel waarin Navalny om de haverklap verdwijnt.

Ze vervolgen: ‘Bezoeken van familieleden en telefoontjes aan hem zijn verboden, advocaten krijgen geen toegang tot hem. Ondanks de hoge temperatuur is hij genoodzaakt de hele dag staand door te brengen.’’

Volgens het collectief, dat zich aansluit bij de soortgelijke verzoeken die Russische artsen en advocaten eerder al aan Poetin hebben gedaan, is Navalny veroordeeld vanwege ‘beschuldigingen die nooit door een onafhankelijke, eerlijke rechtbank zijn vastgesteld’. Ook zeggen de briefschrijvers de eis voor zijn onmiddellijke vrijlating, van de Duitse regering, de Verenigde Staten en de Europese Unie, te steunen. ‘Dat ligt in uw handen’, sluiten ze de brief aan Poetin af.

Alarm om gezondheid

Collega’s van Navalny’s anti-corruptiefonds slaan al wekenlang alarm over de gezondheid van Poetins belangrijkste criticus. Hij werd in februari 2021 tot 2,5 jaar celstraf veroordeeld, waar later nog eens 9 jaar bijkwam wegens verduistering van miljoenen euro’s. Daarvoor is geen bewijs geleverd.

Volgens zijn naaste medewerkers heeft Navalny last van rug- en extreme maagpijn en wordt hij mogelijk langzaam vergiftigd. Onlangs moest er zelfs een ambulance komen voorrijden. Intussen weigert de gevangenisarts te vertellen waar de maagpijn door wordt veroorzaakt, zei een naaste medewerker onlangs tegen The Guardian.

Het Kremlin zegt de gezondheid van Navalny niet te observeren. ,,Dat is aan de federale gevangenisdienst’’, verklaarde woordvoerder Dmitri Peskov.

De wettelijk maximaal toegestane periode in de isoleercel bedraagt vijftien dagen. Afgelopen week schond de gevangenisdirectie die regel, door hem de dag van zijn vrijlating direct opnieuw naar het cachot terug te sturen. ,,Een record, al is het er niet één waar ik op zat te wachten’’, schreef Navalny sarcastisch op Instagram.

Acht kilo

De politicus zou de laatste keer van twee weken eenzame opsluiting maar liefst acht kilo zijn afgevallen, omdat hij te weinig te eten krijgt. Naar verluidt heeft hij geen toegang tot de gevangeniswinkel om zelf voedsel te kopen.

Woensdag meldde directeur Ivan Zjdanov van het anti-corruptiefonds aan persbureau AP dat Navalny mogelijk terecht moet staan voor betrokkenheid bij de bomaanslag die begin april in Sint-Petersburg het leven kostte aan de pro-Kremlin-vlogger Vladlen Tatarski.

Daarvoor zou hij nog eens dertig jaar kunnen krijgen. Ook moet Navalny zich wellicht binnenkort verantwoorden voor een militaire rechtbank, waar hij naar eigen zeggen levenslang opgelegd kan krijgen.

Aleksej Navalny werd in 2020 op een binnenlandse vlucht onwel na te zijn vergiftigd met het Russische zenuwgif novitsjok. Hij werd vanuit Omsk overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, waar hij herstelde. In januari 2021 keerde hij terug naar Moskou. Daar werd hij op de luchthaven direct gearresteerd.

