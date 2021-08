Jaar na explosie Beiroet: ruim 80.000 mensen geholpen met geld Nederland, nog geen gerechtigheid

Van de 15,3 miljoen euro die vorig jaar in Nederland werd opgehaald voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in de haven van Beiroet, vandaag precies een jaar geleden, is tot nu toe 10,8 miljoen euro uitgegeven. Het geld ging naar onder meer voedsel, water, onderdak en psychosociale hulp voor ruim 80.000 volwassenen en kinderen, staat in een vandaag gepubliceerde tussenrapportage van Giro555.

De ramp, veroorzaakt door de ontploffing van zo'n 2750 ton ammoniumnitraat dat lag opgeslagen in een havenloods, eiste minstens 220 mensenlevens. Ruim 6500 mensen raakten gewond en 300.000 inwoners raakten dakloos. Zo’n 200.000 gebouwen werden door de klap ernstig beschadigd of weggevaagd, en een belangrijk deel van de infrastructuur werd verwoest.

Dankzij de opbrengst van de Nationale Actie voor Beiroet konden de afgelopen maanden onder meer ruim zeshonderd woningen worden hersteld en zo'n 3400 families worden voorzien van voedselpakketten en warme maaltijden. Ook ontvingen zo'n 33.000 mensen financiële steun - zowel voor de eerste levensbehoeften als voor het heropstarten van hun bedrijven - en kregen ruim 20.000 volwassenen en kinderen psychische hulp.

,,Een mooi resultaat, zeker als je bedenkt dat onze lokale hulpverleners te maken kregen met lockdowns en een kelderende munt door een zware economische crisis. Zij hebben alles op alles gezet om de zwaarst getroffen mensen toch te bereiken, met succes. Maar in deze onzekere economische tijden en verschillende crises blijft onze inzet voor de Libanese bevolking hard nodig”, zegt voorzitter Garance Reus van ‘Samen in actie voor Beiroet’ en directeur van Plan Nederland in een verklaring.

4,5 miljoen

De resterende 4,5 miljoen euro van de Giro555-actie wordt tot en met 31 juli 2022 besteed aan psychosociale hulp, reparaties van huizen en infrastructuur én financiële steun en trainingen voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast gaan de elf samenwerkende hulporganisaties door met hun reguliere werk voor de bevolking van Libanon.

De coronacrisis vertraagde de humanitaire hulp. De opbouw van de stad en infrastructuur verloopt langzaam vanwege de financiële chaos in het land. Met een inflatie van 300 procent ligt Libanon economisch op zijn gat. Er is een tekort aan medicijnen en graan. Er is weinig aanvoer van goederen uit het buitenland, omdat de haven nog verwoest is.

Volledig scherm Spandoeken met de tekst ‘Hier begint jouw einde en ons begin’ en ‘Gijzelaars van een moorddadige staat’ hangen aan een gebouw dat beschadigd raakte door de explosie. © REUTERS



Aangeklaagd

De oorzaak van de brand waardoor de bijna 3000 ton ammoniumnitraat ontplofte, blijft vooralsnog vaag. Het onderzoek gaat nog lang duren. Er zijn inmiddels wel documenten boven water gekomen die bevestigen dat - behalve de havenautoriteiten - ook de politieke leiders van het land, onder wie president Aoun zelf, op de hoogte waren van de opslag van de hoogst explosieve chemicaliën. Als een tikkende tijdbom lagen ze jaren in een pakhuis, vlakbij drukke woonwijken.

De Libanese president noemde dat ‘onacceptabel’ en beloofde ‘zware straffen’ voor de verantwoordelijken. De regering stapte op in de nasleep van de ramp. Die was volgens premier Hassan Diab te wijten aan structurele, grootschalige corruptie. Hij en drie oud-ministers, onder wie minister van Openbare Werken Ghazi al-Aridi, werden eind vorig jaar aangeklaagd voor de nalatigheid die aan de basis lag van de explosie.

Volledig scherm Premier Hassan Diab bij de aankondiging van het opstappen van de regering, op 10 augustus 2020. © REUTERS

Proces

Veel Libanezen betwijfelen of er een volledig transparant en eerlijk proces zal komen tegen de verdachten. De Libanese minister van Justitie, Marie-Claude Najm zei op 12 augustus 2020 tegen nieuwssite Al Jazeera het niet gek te vinden dat er wantrouwen heerst jegens het Libanese rechtswezen, maar dit als een kans te zien om het vertrouwen te herstellen.

,,Veel van de kritiek is terecht vanwege traagheid van het systeem en de politieke context, maar deze zaak is een kans voor het Libanese rechtssysteem om te bewijzen dat het haar werk kan doen en het vertrouwen van het volk terug kan winnen”, aldus Najm. ,,Het wordt moeilijk om bij deze zaak dingen te doen zoals ze in het verleden werden gedaan.”

Nederlanders

Volledig scherm Hedwig Waltmans-Molier. © Ministerie van Buitenlandse Zaken