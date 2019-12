Jachtpartij in Franse Ardennen loopt uit de hand: 158 everzwijnen gedood

,,Het was een waar bloedbad”, vertrouwde de man – die niet bij naam genoemd wil worden – toe aan de Franse krant L’Ardennais . ,,Enkele dieren bleven gewond achter, sommige zijn nooit gevonden en andere waren te zwaar toegetakeld om nog mee te nemen.” Volgens de jager worden normaal gesproken niet meer dan 40 everzwijnen gedood bij een jachtpartij. ,,Er was geen enkel respect voor de dieren. Dit mag nooit meer gebeuren”, getuigt hij. Ook andere jagers spreken hun afschuw uit. Onder hen Jean-Michel Delahaut, voorzitter van een privévereniging voor jagers die ook actief is in La Croix-aux-Bois. ,,Als het waar is, sta ik er niet achter. Zoiets is niet aanvaardbaar”, zegt hij.

De helft van de jagers die bij de bewuste jachtpartij betrokken waren, blijkt lid van de lokale vereniging l’Amicale de la chasse du chêne paté. De anderen waren genodigden. René Debrosse leidde de jacht en hij verdedigde zich al op de Franse nieuwssite Le Point. ,,Het was een ongelukkig toeval”, antwoordt hij. ,,Ethisch gezien gaat het inderdaad om veel dieren, ik heb liever dat we er maar 20 tot 30 per dag schieten, maar dit kies je niet.” Volgens de man zaten er uitzonderlijk veel everzwijnen in het stuk bos omdat het champignonseizoen bijna voorbij is en de rust in het woud is teruggekeerd.