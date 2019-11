Jaloerse ex komt vrij na bedreigen vriendin en vermoordt haar meteen: ‘Het werd rood voor mijn ogen’

Een vrouw uit het Belgische Henegouwen is vermoord door haar ex, die haar lichaam daarna in een autokoffer dumpte. Sébastien De Leenheer (40) was amper twee weken vrij - hij had een maand vastgezeten, net omdat hij Aurélie (31) mishandeld had en met de dood had bedreigd. Vrijdag sloegen zijn stoppen door.

De politie krijgt vrijdag in de late namiddag een telefoontje van een bekende van Sébastien De Leenheer. De beller heeft net de 40-jarige automonteur telefonisch horen opbiechten dat hij zijn ex-vriendin Aurélie Montchéry (31), een caissière met twee kinderen, had vermoord. De melder denkt dat De Leenheer gevlucht is om zelfmoord te plegen. ,,Hij vroeg me om voor zijn kinderen te zorgen."

De melder kan de politie ook de plaats aanwijzen waar De Leenheer het lichaam achterliet. Volgens hem ligt Aurélie verborgen in een steeg die uitkomt op garageboxen in de Emile Vanderveldestraat in Bouffioulx, een dorp op zo'n tien kilometer van Charleroi. De Leenheer knapt daar regelmatig auto's op die hij vervolgens weer te koop zet. De speurders vinden de vermoorde moeder in de kofferbak van een zwarte Seat. Ze heeft verschillende snijwonden en haar schedel is ingeslagen.

Wat de tipgever de politie niet kan vertellen, is waar De Leenheer zit. Maar na een dag zoeken blijkt dat hij zijn zelfmoordplan niet heeft doorgezet. De politie vindt hem levend terug, in een woning in Bouffioulx.

Extreem jaloers

Aurélie en Sébastien werden vier jaar geleden verliefd. Ze hadden allebei al twee kinderen uit een vorige relatie. Zij een zoon en een dochtertje, hij twee zoons. Het stel leek lange tijd gelukkig, maar de laatste maanden was de liefde flink bekoeld. Aurélie vertelde een vriendin dat Sébastien de laatste tijd extreem jaloers was. ,,Hij vroeg volgens haar zelfs of ze een string of onderbroek droeg als ze ging sporten of naar het werk vertrok. Al wilde ze niet kwaadspreken over hem: 'Hij heeft een hart van goud en zou alles voor me doen', zei ze."

,,In september veranderde alles", zegt Pina Santangelo (51), een andere vriendin die het koppel goed kent, in 'La Dernière Heure'. ,,Ze kregen ruzie en dat is uit de hand gelopen. Sébastien heeft Aurélie toen hard geduwd. Ze kreeg schrik en is op 24 september klacht gaan indienen bij de politie voor slagen en verwondingen. Hij werd opgepakt en kreeg een contactverbod. Zodra hij uit de cel mocht, zocht hij Aurélie weer op. Verschillende getuigen hebben gehoord dat hij haar met de dood bedreigde. Hij is toen weer voor de onderzoeksrechter verschenen en heeft in het kantoor de tafel nog omvergegooid."

Gaten in geheugen

Tot 22 oktober zat De Leenheer in de gevangenis. Hij kwam vrij, maar kreeg opnieuw een contactverbod. Hij moest bij zijn grootmoeder gaan wonen en een psycholoog raadplegen. Toen Pina hem zag, zwoer hij te zullen veranderen. ,,Toen hij buitenkwam, zei hij me: 'Het is mijn fout. Ik was gewelddadig. Ik ga me laten helpen.'"

Volgens De Leenheer hadden hij en Aurélie - ondanks het contactverbod - vorige vrijdag afgesproken bij de garageboxen, om te praten. Ze kregen ruzie toen hij haar verweet dat ze vreemdging. De Leenheer wilde de relatie ook niet verbreken omdat hij bang was voor de financiële gevolgen.