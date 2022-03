Jaloerse Nederlander riskeert 24 jaar cel voor brute moord op Roemeense moeder in Spanje

Een Nederlandse makelaar en oud-marinier riskeert in Spanje een gevangenisstraf tot 24 jaar voor de moord op zijn vriendin van Roemeense afkomst. De 60-jarige dader is vandaag schuldig bevonden door een jury, schrijven diverse Spaanse media. Het slachtoffer, een jonge moeder van een 14-jarige jongen, werd met zestien messteken om het leven gebracht.

De brute moord vond in februari 2020 plaats en ging als een schokgolf door Moraira, een kustplaatsje aan de Costa Brava. De Nederlander bekende de moord vrijwel direct en vertelde dat hij twee dagen ervoor jaloers was geworden toen hij naar eigen zeggen ontdekte dat zijn vriendin in een kroeg stond te praten met een man. De Nederlander voelde argwaan en besloot een dag later zijn vriendin te volgen. Ze zou die avond met nog een andere man hebben staan zoenen in een café.

Gedumpt in container

De Nederlander confronteerde zijn vriendin en er ontstond ruzie. Hij stelde voor om naar zijn kantoor te gaan om het conflict uit te praten. Volgens het Openbaar Ministerie was de oud-marinier alleen niet van plan om het bij te leggen met zijn vriendin, maar om haar te vermoorden. Uit onderzoek bleek dat ze op het toilet van achteren werd gestoken met een keukenmes. De vrouw draaide om en probeerde zich nog te verdedigen, maar de Nederlander stak haar meerdere keren neer en sneed vervolgens haar keel door.

Het lichaam van de 36-jarige Alina Mocanu werd een dag later, gewikkeld in een laken, gevonden in een ondergrondse vuilcontainer tussen de plaatsjes Moraira en Teulada. Nog voordat de Roemeense vrouw kon worden geïdentificeerd meldde Arthur K. zich bij de politie en bekende zijn gruweldaad.

Relatie

De twee kenden elkaar net twee jaar. De Roemeense had een zoontje van 14 jaar uit een vorige relatie, dat woonde bij zijn oma in de buurt van Valencia. In juni 2019 belden de buren van het stel de politie vanwege een heftige ruzie, waarbij Alina door K. zou zijn mishandeld.

Ondanks dat de vrouw weigerde een aanklacht in te dienen, legde een rechter, gespecialiseerd in huiselijk geweld, beschermende maatregelen op. De Nederlander kreeg een verbod om zich op minder dan 300 meter van zijn vriendin te vertonen, maar dat werd opgeschort toen de vrouw tijdens de rechtszaak in oktober opnieuw geen belastende verklaring wilde afleggen.

Spijt

Tijdens de eerste zitting van de rechtszaak ging de Nederlandse makelaar diep door het stof. Hij realiseerde zich dat hij een zeer ernstig misdrijf had gepleegd en dat hij dat nooit had moeten doen. Er is geen enkel excuus om iemands leven te beëindigen, vertelde hij de rechter. In de komende dagen moet duidelijk worden hoeveel jaar de Nederlander de cel in moet. Zijn advocaat pleit voor een gevangenisstraf tot zeventien jaar, omdat zijn cliënt spijt betuigt en omdat hij bereid is de nabestaanden een fikse schadevergoeding te betalen.

Moraira is een badplaats iets noordelijk van Benidorm in de provincie Alicante. Er wonen veel Nederlanders.

