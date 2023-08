Japan herdenkt slachtoffers van atoombom in Hiroshima

update Melding van mogelijke schutter bij kantoren Senaat in Washington blijkt vals alarm

In de kantoren van de Amerikaanse Senaat in Washington was woensdag even paniek vanwege een melding van een schutter. De speciale politie-eenheid van het Capitool in Washington, waar de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn gevestigd, riep mensen in de gebouwen op zich te verschuilen of het pand te verlaten.