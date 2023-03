Japan in de ban van sushi-terrorisme: jongeren die stiekem aan sushi en flesjes sojasaus likken

Artsen zonder Grenzen sluit ziekenhuis Haïti om bendege­weld

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) sluit een ziekenhuis in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince, omdat de veiligheid van personeel en patiënten daar op het spel staat door toenemend bendegeweld. In een andere AzG-hulppost in de arme wijk Cité Soleil reduceert de organisatie de activiteiten.