Japan slacht 333 walvissen, waaronder 122 zwangere vrouwtjes, 'voor onderzoek'

video Starbucks USA stuurt 175.000 werknemers op cursus raciale vooroorde­len

16:16 Even wordt er geen koffie verkocht in meer dan 8.000 vestigingen van de Starbuckskoffieketen in de Verenigde Staten. Alle 175.000 personeelsleden, inclusief de managers, volgen vanmiddag zo'n drie uur lang een ingelaste cursus over diversiteit en raciale vooroordelen.