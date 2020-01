Japan vaardigt internationaal arrestatiebevel uit voor gevallen topman Ghosn

De Japanse minister van Justitie noemt het vertrek van de voormalige topman van Nissan en Renault ‘onaanvaardbaar’. ,,Vluchten op borgtocht kan nooit worden goedgepraat. Ons land heeft geschikte processen om na te gaan of iemand schuldig is. De mensenrechten worden daarbij gegarandeerd voor de verdachten.”

De openbaar aanklager van Tokio noemt de vlucht van Ghosn een misdaad. ,,Je kunt wel stellen dat hij op de vlucht is geslagen om een straf voor zijn misdaden te ontlopen.” De aanklager had liever gezien dat de oud-topman van Renault vast had gezeten, in plaats van huisarrest had gehad. ,,Vastzetten was noodzakelijk gezien zijn financiële middelen en zijn buitenlandse netwerk.”