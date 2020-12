Japanse oud-premier Abe verhoord over verzwegen donaties

Aanklagers zouden onderzoeken of een van Abe's medewerkers heeft nagelaten om inkomsten en uitgaven die uit de etentjes resulteerden op te geven in rapportages over politieke donaties. Abe is gevraagd om op vrijwillige basis te komen vertellen of hij op de hoogte was van de gang van zaken en wat hij weet. Abe zou ontkennen iets te maken te hebben met de vermeende overtredingen.