Japanse premier zwijgt over nominatie Trump voor Nobelprijs

Trump onthulde vrijdag zelf dat Abe hem vanwege zijn aanpak van Noord-Korea had genomineerd voor de prestigieuze onderscheiding. De Japanse oppositie heeft Abe in het parlement gevraagd om opheldering. ,,Het is het beleid van het Nobelcomité om de namen van genomineerden en degenen die hen hebben genomineerd vijftig jaar geheim te houden'', zei Abe volgens Japanse media. ,,Vanwege dat beleid wil ik niet reageren.’’



Bronnen rond de Japanse regering zeiden later tegen de krant Asahi Shimbun dat Washington daar zelf om had gevraagd. De VS zouden Japan ‘informeel’ hebben verzocht om Trump te nomineren voor de Vredesprijs. Volgens de Amerikaanse president heeft Abe hem zelfs een ‘prachtige kopie’ van de voordracht gestuurd. Op een tweede vraag over de nominatie reageerde Abe dat hij ‘nooit ontkend’ heeft Trump te hebben voorgedragen.

Vol lof over Trump

Hoewel de premier niet in detail wilde treden, was hij wel vol lof over zijn Amerikaanse collega. Trump heeft volgens Abe ‘op een daadkrachtige wijze gereageerd op de problemen rond de Noord-Koreaanse raketten en kernwapens’ en een ‘historische top’ gehouden met het land. De oppositie, bij monde van de democraat Yuichiro Tamaki, meent dat een nominatie van Trump een verkeerd signaal aan Noord-Korea afgeeft.



In een tweet laat Tamaki weten dat hij zich zorgen maakt, omdat er op een aantal punten nog maar weinig succes wordt geboekt in de onderhandelingen met Noord-Korea. Voor Abe is ook de rol die Trump gespeeld heeft in de kwestie rond door Pyongyang ontvoerde Japanners reden de Amerikaan voor te dragen. ,,Hij en het gehele Witte Huis hebben actief meegewerkt aan het oplossen van het probleem.’’

Ontvoerde Japanners