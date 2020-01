Japanse tv-zender: Ghosn stapte op de trein voor ontsnapping uit Tokio

Volgens NTV nam Ghosn de hogesnelheidstrein nadat hij zijn huis in Tokio had verlaten. Hij kon vervolgens met een taxi van het station naar een hotel vlakbij de internationale luchthaven Kansai. De oud-topman van Renault en Nissan zat in huisarrest in Japan, maar dook eind december plotseling op in de Libanese hoofdstad Beiroet.



Veel is nog onduidelijk over hoe Ghosn, die onder meer de Libanese nationaliteit heeft, naar Libanon is gevlucht. Zeker is dat hij van Japan naar Turkije vloog en daar met een privévliegtuig naar Libanon ging. Libanese media suggereerden dat Ghosn daarbij verstopt zat in een kist voor muziekapparatuur.