Japanse 'Twitterkiller' ter dood veroordeeld voor moord op negen suïcidale jongeren

Bij een huiszoeking in zijn woning in Zama, ten zuidwesten van Tokio, vielen politieagenten op 30 oktober 2017 van de ene in de andere verbazing: in vrieskisten lagen de lichaamsresten van waarschijnlijk negen mensen, allemaal in stukken gezaagd. De ondraaglijke geur in het huis deed al het ergste vermoeden. Bij de opening van de eerste vrieskist kwam de bevestiging en sloegen agenten bijna steil achterover. Onder een dikke laag kattenbakvulling lagen lichaamsdelen opgestapeld. Benen, armen. Twee hoofden naast elkaar.