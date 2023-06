Jarenlange burenruzie over spelende kinderen eindigt met doodschieten moeder

Sinistere verklaring van hoofdver­dach­te in zaak Maddie McCann: ‘Vreemd, ze gilde niet’

Christian Brückner, de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de Britse peuter Maddie McCann, heeft onthuld dat hij door een informant is aangewezen als dé schuldige man nadat hij hem had verteld dat hij het ‘vreemd vond dat ze niet gilde’. Dat meldt hij in een van de brieven die hij heeft geschreven om zijn naam te zuiveren en die de Britse ‘Daily Mail’ kon inkijken.