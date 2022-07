Jas die Buzz Aldrin droeg tijdens reis naar de maan geveild voor bijna 2,7 miljoen euro

Zuiden van Iran geteisterd door aardbevin­gen en overstro­min­gen

Iran is zaterdag opnieuw opgeschrikt door twee forse aardbevingen. De eerste had volgens media in het land een kracht van 5.7, de volgende even later was nog iets zwaarder, 5.8. Het Europees-Mediterraan seismologisch instituut hield het op een magnitude van 5.5. De aardschokken waren in de provincie Hormozgan, in het zuiden van het land. Een nabijgelegen provincie werd bovendien getroffen door overstromingen.

24 juli