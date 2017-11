Je naaktfoto's beschermen? Stuur ze naar Facebook

Raar

Toch moet Facebook jouw foto wél in handen krijgen om die hash überhaupt te kunnen genereren, zegt Sander van Voorst, redacteur van techsite Tweakers. ,,Dus hebben ze bedacht dat je 'm via Facebook Messenger naar jezelf stuurt. Dat is misschien ietsje laagdrempeliger, maar het blijft natuurlijk raar.''

Track record

Kinderporno

Behalve in Australië test Facebook de technologie ook in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Canada. In Nederland is ze nog niet beschikbaar. De techniek is overigens niet nieuw. De hash wordt al jaren ingezet in onder meer de strijd tegen kinderporno.