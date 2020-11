Je wast je handen maar matig en wil voorbij de grenscontrole met België: mag dat?

België gaat vanaf 1 december scherpere grenscontroles uitvoeren. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om een striktere check van het Passagier Lokalisatie Formulier dat reizigers in moeten vullen voor ze in België aankomen.

Dat formulier noemen ze in België ook wel een ‘zelfbeoordelingsvragenlijst'. Het resultaat van die lijst geeft volgens Buitenlandse Zaken aan of de reiziger bij aankomst in België al dan niet in quarantaine moet gaan. Als dat het geval is, moet de reiziger zich na zeven dagen in quarantaine verplicht laten testen op het coronavirus.

In principe moet iedereen die naar België komt het formulier invullen. Je hoeft het alleen niet te doen als je korter dan 48 uur in België wil verblijven of minder dan 48 uur in het buitenland bent geweest voor je België weer in wil. Als je met de boot of met het vliegtuig België in wilt, moet je het formulier invullen ongeacht het tijdsbestek dat je in het buitenland bent geweest.

Wat staat er op het formulier?

Op het formulier staan een aantal vragen. Er wordt benadrukt dat het erg belangrijk is om de vragen eerlijk te beantwoorden. Zo vragen onze zuiderburen bijvoorbeeld hoe groot reizigers het belang van het wassen van hun handen eigenlijk achten.

Handen wassen:

A. Ik vind dit belangrijk en was mijn handen meermaals per dag en verspreid over de dag.

B. Ik vind dit matig belangrijk en was mijn handen af en toe.

C. Ik vind dit onbelangrijk en geef hier geen aandacht aan.

Ook wordt het belang van het dragen van een mondkapje niet onderschat.

Een mondmasker dragen in drukke omgevingen:

A. Ik heb altijd een mondmasker gedragen op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kon worden.

B. Ik heb meestal wel een mondmasker gedragen op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kon worden.

C. Ik heb meestal niet een mondmasker gedragen op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kon worden.

En heb je deelgenomen aan één van de volgende activiteiten?

Massa bijeenkomsten in drukke omstandigheden (concert, nachtclub, festival).

Buitenactiviteiten in specifieke plaatsten zoals pretparken, speeltuinen.

Regelmatige bezoeken aan café of restaurant.

Buitenactiviteiten zoals wandelen, fietsen,...

Binnenactiviteiten in specifieke plaatsen zoals binnenspeeltuin, theater, museum.

Geen van de bovenstaande.

Score

Aan het einde van de vragenlijst wordt volgens de overheid automatisch een score berekend om het risico te beoordelen dat reizigers tijdens hun reis in het buitenland hebben genomen. ‘Deze score zal worden gebruikt om te beoordelen of u moet worden getest en geïsoleerd bij uw terugkeer in België.’

Je mag België dus in, ook als je je handen niet wast. Maar: de kans dat je in isolatie moet is dan groot.

De maatregel geldt tot 15 januari. Begin van die maand wordt een evaluatie gemaakt op basis van de situatie die dan in het land geldt.

Hoe zit het met het verkeer tussen België en Nederland? Alle niet-noodzakelijke reizen van België naar Nederland en andersom worden nog steeds sterk afgeraden. Reizigers afkomstig uit België gaan na binnenkomst in Nederland tien dagen in (thuis)quarantaine. Voor bepaalde groepen reizigers geldt een uitzondering, zoals grensmedewerkers en grensstudenten . Als zij voor hun werk of studie reizen, hoeven ze niet in thuisquarantaine tenzij zij klachten hebben. Ook hoef je niet in thuisquarantaine te gaan als je alleen door Belgische of Nederlandse regio’s rijdt zonder ergens te stoppen.

