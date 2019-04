Jeff Bezos blijft rijkste man ter wereld na scheiding

De rijkste man

Ook als de scheiding is afgerond zal Bezos naar verwachting nog de rijkste persoon op aarde zijn, mede door zijn resterende belang van 12 procent in Amazon. Die stukken vertegenwoordigen een waarde van 107 miljard dollar. Het vermogen van Microsoft-oprichter Bill Gates, de nummer twee op de lijst met miljardairs, is momenteel 101,5 miljard dollar. Mackenzie Bezos is met 4 procent van de aandelen goed voor 36 miljard dollar. Daarmee zou ze de op drie na rijkste vrouw ter wereld zijn.



De scheiding is naar verwachting over drie maanden afgerond. Jeff Bezos is nog altijd koploper in de miljardairslijst van persbureau Bloomberg. De Amazon-baas is goed voor een vermogen van 150,2 miljard dollar. Bezos bedankte MacKenzie in een tweet voor haar steun en aardigheid tijdens het hele proces. ,,Ik weet dat ik altijd van haar zal blijven leren”, stelde hij.