‘Jihadbruid Yago R. claimt dat ook derde kind is overleden’

De advocaat van de voormalig Britse jihadbruid Shamima Begum (19), de vrouw van de in Arnhem opgegroeide jihadist Yago R. (26) claimt dat haar pasgeboren zoontje is overleden. Het jihadstel, dat graag naar Nederland wil, zou naar eigen zeggen al twee andere kinderen aan ondervoeding hebben verloren.

,,Wij hebben sterke maar onbevestigde vermoedens dat het jongetje is overleden’’, zo schrijft advocaat Mohammed Akunjee vandaag in een verklaring. Dat meldt de Evening Standard. Volgens Akunjee is het pas enkele weken oude zoontje (dat Jerrah heet) een Britse staatsburger, in tegenstelling tot zijn moeder van wie de Britse nationaliteit is afgenomen.

Begum is getrouwd met de Arnhemse IS-strijder Yago R. Hij sloot zich in 2014 aan bij IS, omdat de terreurorganisatie hem ‘het hele pakketje’ bood. Dat zei hij eerder tegen de Volkskrant. R. zit momenteel vast in een Koerdische gevangenis in Syrië.

Hij wil samen met zijn vrouw terug naar Nederland. Hier hangt hem een gevangenisstraf van zes jaar boven het hoofd, omdat hij bij verstek is veroordeeld voor zijn lidmaatschap van een terroristische organisatie. Veel Nederlandse politici geven aan dat R. en zijn vrouw hier niet welkom zijn.

Lasser

Wat R. precies heeft gedaan in Syrië is niet duidelijk, maar hij claimt dat hij niet heeft gevochten. Eerder verklaarde hij: ,,Ik ben lasser en mijn doel was om als lasser te werken. Dat heb ik ook een tijdje gedaan, maar ze hebben mij ook andere dingen laten doen, die ik niet wilde’’, aldus R. Wat die dingen zijn, daar geeft hij liever geen antwoord op. De Arnhemmer hoopt op een tweede kans. ,,Gewoon een rustig leventje in Nederland met mijn vrouw en gezin. Opladen met mijn familie. Mijn kind een gelukkig leven geven. Mezelf gedeisd houden.’’

De nu 19-jarige Shamima Begum ontmoette Yago in 2015 toen ze op 15-jarige leeftijd met twee schoolvriendinnen naar Syrië vertrok, waar ze zich aansloot bij terreurorganisatie IS. Bij aankomst werd ze binnen tien dagen uitgehuwelijkt.