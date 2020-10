Jihadisten 'Beatles' in VS aangeklaagd wegens moord op gijzelaars

De twee Britse jihadisten, die opgroeiden in de Britse hoofdstad Londen, die nu voor de rechter worden gebracht worden dus in verband gebracht met betrokkenheid bij de moord op vier Amerikaanse gijzelaars. Het is nog niet duidelijk waar de twee precies van worden beschuldigd in verband met de moorden. Ze werden in 2018 door Koerdische strijders in Syrië opgepakt en overgedragen aan Amerikaanse militairen in Irak. Ze zijn volgens Amerikaanse media van Irak naar Alexandria gestuurd.

Kalifaat

Islamitische Staat is in Irak opgezet als een internationale terreurbeweging voor strijd tegen vooral westerse belangen in Irak dat in 2003 door de VS onder de voet werd gelopen. Begin 2014 verjoegen de soennitische extremisten van IS verrassend de Iraakse strijdkrachten uit een groot deel van het noorden van het land. Ze onderwierpen ook grote delen van Syrië. De jihadisten voerden een schrikbewind in een groot gebied langs de rivier de Eufraat dat ze ‘kalifaat’ noemden en waar meer dan 10 miljoen mensen woonden. Het ‘kalifaat’ heeft het tot in 2017 uitgehouden.