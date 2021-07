Jihadisten zeggen nu: ‘Echte vrijheid hadden we in Nederland’

Update Groep Nederland­se studenten in quarantai­ne in Oostenrijk, minimaal tot einde van de week

12 juli Een groep van 27 Nederlandse studenten is op vakantie in Oostenrijk in quarantaine geplaatst nadat 18 groepsleden vrijdag positief waren getest op Covid-19. Inmiddels zijn er 26 van de 27 besmet, laat de woordvoerder van de deelstaat Karinthië aan deze site weten. In Zuid-Frankrijk ging het ondertussen mis bij het Haydn Jeugd Strijkorkest uit het noorden van Nederland. Dat zou daar een openluchtconcert geven, maar moest onverrichter zake terugkeren.