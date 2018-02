Jihadstrijder Victor D. uit Heeten geeft teken van leven

Jihadstrijder Victor D. uit Heeten heeft, na weken vermist te zijn geweest een teken van leven gegeven. Via Facebook stuurde hij na vragen van deze krant enkele gesproken tekstberichten terug, waarin hij bevestigt nog in Syrië te zitten. Ook laat hij weten dat het goed met hem gaat.

,,Het internet is hier niet zo heel snel. Ik zit inderdaad nog in Syrië. Alles gaat goed. Maar ik denk dat ik… euh… Ik wil momenteel even wat rust. En ook vooral voor mijn ouders, mij maakt het allemaal niet zo veel uit. Vooral voor mijn ouders dat ze niet weer alles over zich heen krijgen”, zegt hij in een ingesproken bericht dat via chatprogramma Facebook Messenger is verstuurd.

Deze krant sprak de afgelopen maanden vaker met D. Altijd via hetzelfde Facebook account. Zijn stemgeluid op deze nieuwe berichten komt volledig overeen met zijn eerdere gesproken berichten en zijn stem in het afscheidsfilmpje, dat jaren geleden op Youtube verscheen.

Volgens D. wordt hij overspoeld door vragen van de media. ,,Ik heb daar eigenlijk niet zo’n zin in. Ja, ik weet niet. Ik sta voor een grote beslissing. En daar wil ik gewoon goed over nadenken. Misschien ben ik te haastig geweest.” Of hij met die reactie doelt op zijn voornemen om terug te keren naar Nederland, wordt niet duidelijk.

Brief

Dit weekend sprak D. ook al met politicus Arnoud van Doorn. D. vertrok in 2013 naar Syrië. Hij communiceerde veelvuldig via Facebook met Nederlanders. Sinds eind vorig jaar liet hij niets meer van zich horen, kort nadat hij via Van Doorn een brief had laten verspreiden dat hij een poging zou doen om zich aan te geven bij het leger van Turkije.

Op die manier zou hij uitgeleverd kunnen worden aan Nederland om het strafproces dat tegen hem loopt bij te wonen. Zelfs zijn advocaat kreeg geen contact. D. wordt door het openbaar ministerie verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, iets wat hij zelf hardnekkig ontkent.

Gevaarlijke reis