Jodie (17) werd zomaar doodgestoken: ‘Het mes zat nog in haar toen ik reanimeerde’

Het tragische incident gebeurde afgelopen vrijdagavond in een park in de wijk Harold Hill. Jodie, een 17-jarige scholiere, zat daar samen met een groepje vrienden te kletsen en muziek te luisteren. In het park liepen ook twee jonge mannen, die op dat moment geen enkel contact hadden met de groep. Het tweetal vertrok, maar keerde even later terug. Uit het niets trok een van de mannen een mes, dat hij diep in Jodies rug stak. De aanvallers maakten zich snel uit de voeten en lieten het mes in haar lichaam achter. Buurtbewoonster Teresa Farenden (49), moeder van drie, hoorde geschreeuw vanuit het park en snelde naar buiten. Daar hoorde ze een jongen roepen dat zijn vriendin was neergestoken. Hij kuste volgens The Sun haar gezicht terwijl hij haar smeekte om bij kennis te blijven. ,,Mensen zijn vaak bang om te helpen’’, zei de buurtbewoonster achteraf tegen Britse media. ,,Maar ik dacht met mijn moederinstinct alleen maar: ik moet helpen.’’ De vrouw legde Jodie stabiel op de grond en probeerde haar middels hartmassage te reanimeren. ,,Het lemmet zat nog in haar, maar dat kon ik niet zien omdat het donker was’’, aldus Farenden. ,,Ik wist het op dat moment niet, maar toen de politie het zei, dacht ik alleen maar: heb ik het mes verder in haar geduwd door het reanimeren?’’ De hulp van de vrouw mocht niet baten. Julie overleed, nota bene op de verjaardag van haar vader, terwijl haar vriend haar haren streelde. Het incident staat op het netvlies van de buurtbewoonster gebrand. ,,Het was afschuwelijk, vooral het bloed’’, zei ze. ,,Er was zo veel. Het meisje kreunde soms, maar was meestal stil. We voelden aan haar pols en hoorden haar ademen.’’

Goed mens

Jodie, die in haar vrije tijd op scouting zat, stond bekend als een bijzonder vrolijk meisje en een ‘goed mens’, zei een klasgenoot tegen BBC News. ,,Ze was zo mooi, van binnen en van buiten’’, zei een ander. ,,Ze was lief, zou niemand pijn doen en alles doen om anderen gelukkig te maken.’’



Haar vriend Eddie, die nog steeds nauwelijks zou kunnen geloven wat er is gebeurd, heeft een kaartje achtergelaten in het park. ,,Jodie, jij bent het beste wat mij in mijn leven had kunnen overkomen’’, leest het. ,,Ik zal altijd van je houden en je bent voor altijd in mijn hart, mooierd.’’



Ook Jodies oma Debbie is verscheurd van verdriet. ,,Hoe zijn we op een punt gekomen waar kinderen niet eens meer in een park kunnen lopen zonder slachtoffer te worden van een aanval zonder aanleiding?’’, schreef ze volgens lokale media op Facebook. ,,Dit moet stoppen, er zijn te veel jonge mensen wier leven te vroeg eindigt door nodeloos geweld.’’



De politie maakte vanavond bekend dat de stekende verdachte een zwarte man is van eind twintig. Over de andere verdachte is niets bekend. Jodie is al de achttiende persoon die dit jaar in Londen is vermoord en de vijfde binnen acht dagen die werd doodgestoken. Onder alle dodelijke slachtoffers waren tot nu toe vijf tieners.