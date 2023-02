Joe Biden: ‘Oekraïne zal nooit een overwinning worden voor Rusland’

Biden sprak voor honderden Polen in de tuinen van het Koninklijk Paleis in Warschau. Het was de tweede keer sinds het uitbreken van de oorlog dat hij het land bezocht. Biden komt tot de conclusie dat president Poetin zich heeft vergaloppeerd in de strijd. Hij dacht dat hij het land kon overlopen, maar hij had het verkeerd. ,,De mensen in Kiev waren moedig. Poetin vertrok met uitgebrande tanks”, aldus Biden.

Met zijn strijd testte hij volgens Biden ook Europa, Amerika, de Navo en alle democratieën in de wereld. ,,Zouden wij sterk zijn of zwak? Zouden we verenigd zijn of verdeeld? Maar de wereld keek niet de andere kant op. We komen op voor de rechten van mensen om in vrijheid te kunnen leven.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog steeds onafhankelijk en vrij

Na een jaar oorlog kan Poetin volgens Biden niet langer twijfelen over de kracht van de coalitie. ,,Autocraten begrijpen maar een woord: nee. Oekraïne zal nooit een overwinning worden voor Rusland. Nooit. Eén jaar nadat de bommen vielen en de tanks het land binnen rolden is Oekraïne nog steeds onafhankelijk en vrij. Er was een moment dat Rusland vijftig procent in handen had, maar de Oekraïense vlag is in heel veel gebieden weer terug.”

Volledig scherm Honderden mensen wachten in de tuinen van het Koninklijk Paleis in Warschau op de speech van de Amerikaanse president Joe Biden. © AFP

Biden onderstreepte wat voor tragedie de oorlog is. Hoe er misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd. Hoe onschuldige burgers doelwit zijn gemaakt, zijn verkracht en hoe ziekenhuizen en weeshuizen zijn gebombardeerd. ,,Poetin heeft voor deze oorlog gekozen. Het is zijn keus en hij zou het ook kunnen beëindigen met één woord. Niet Oekraïne. Als zij stoppen, wordt dat de ondergang van het land.”

Dat is volgens Biden precies de reden waarom de Amerikanen en de Navo Oekraïne blijven steunen met zware wapens en voorraden zoals tanks en luchtafweer. Over het eventueel leveren van straaljagers, had hij het niet.

Biden richtte zich ook direct tot de Russische bevolking. Hij sprak de beweringen tegen die Poetin eerder op de dag had gemaakt. ,,De Verenigde Staten en de landen van Europa willen Rusland niet controleren of verwoesten”, zei hij. ,,Het Westen is niet van plan Rusland aan te vallen, zoals Poetin vandaag zei. Miljoenen Russische burgers die gewoon in vrede met hun buren willen leven, zijn niet de vijand.”

Eerder op de dag sprak ook de Russische president Poetin over het opschorten van het verdrag Start I. Dat is een bilateraal verdrag tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over de vermindering en beperking van strategische offensieve wapens ofwel raketten en atoomkoppen. President Poetin zei in zijn toespraak tot parlementariërs zich daartoe gedwongen te voelen omdat westerse landen meer kernwapens zouden bezitten dan Rusland. Biden reageerde hier in zijn speech niet op.

Volledig scherm De Amerikaanse president Joe Biden wordt verwelkomd door de Poolse president Andrzej Duda op het presidentiële paleis in Warschau. © via REUTERS