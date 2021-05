‘Johnson wilde zich met corona laten inspuiten’

Delen per e-mail

Tienduizenden bejaarde Britten kwamen tijdens de pandemie door falen van de overheid om het leven. Een plan om mensen in verpleeghuizen te beschermen tegen het virus bestond niet. Om bedden in de overvolle ziekenhuizen vrij te maken, werden ouderen zonder te worden getest op corona naar centra gestuurd. Dit vertelde oud-topadviseur Dominic Cummings tijdens een zeven uur durend verhoor aan een parlementaire commissie.

De claim van de voormalige rechterhand van premier Boris Johnson was niet eens de meest schokkende onthulling. Johnson, met wie Cummings gebrouilleerd is, weigerde lang de ernst van het coronavirus te aanvaarden. Volgens de man die zijn baas fileerde, vergeleek de premier de ziekte met de Mexicaanse griep. Hij speelde zelfs met de gedachte om zich live op televisie door wetenschapper Chris Whitty te laten injecteren met Covid-19.

Volledig scherm Dominic Cummings, de voormalig topadviseur van de Britse minister-president tijdens het verhoor door de parlementaire commissie. © EPA

Cummings, die vorig jaar herfst ontslag nam na een interne ruzie, hield zich niet in. De BBC moest de rechtstreekse weergave enkele malen onderbreken om zich te verontschuldigen aan de kijkers voor zijn taalgebruik. Johnson was volgens hem volledig ongeschikt een crisis van zo’n grote omvang te leiden. ,,Het probleem was dat leeuwen werden aangevoerd door ezels”, sneerde hij.

Gevaar voor het land

Minister Matt Hancock van Volksgezondheid vormt volgens Cummings een gevaar voor het land. ,,Ik vroeg bijna dagelijks om hem te ontslaan”, zei hij. Zo zou hij de premier herhaaldelijk hebben voorgelogen over de levering van beschermende kleding voor de medische zorg. Anders dan Hancock aangaf, was de situatie allesbehalve onder controle. Zijn handelswijze was ‘crimineel’ en ‘schandalig’.

Johnson zou dit volgens Cummings hebben geweten, maar weigerde Hancock weg te sturen na ‘vijftien tot twintig' miskleunen. ,,Ik kreeg te horen, dat hij moest blijven zitten”, verduidelijkte hij na een vraag van een parlementariër. Hancock moest als zondebok gaan dienen, zodra de crisis was bedwongen. ,,Hij is de man die je ontslaat als de parlementaire enquête begint, kreeg ik te horen.”

Vakantie

De relatie van Johnson met zijn verloofde Carrie Symonds zorgde voor meer problemen. De premier was met haar op vakantie, toen de pandemie zijn aandacht vereiste. Symonds zat achter het vertrek van Cummings die toegaf lange tijd een grote invloed op Johnson te hebben gehad. Symonds nam die rol van hem over. ,,Zij wilde van me af.” Cummings bevestigde ook dat Johnson liever doden ‘in grote stapels’ verwelkomde dan een derde lockdown in te stellen.

Volledig scherm Cummings en Johnson in betere tijden. © Getty Images

De kritiek op de Britse overheid om in maart vorig jaar evenementen te laten doorgaan, voorzag hij van een pijnlijk detail. De regering weifelde, aangezien mensen ‘massaal naar de pub’ zouden gaan. Het idee om de kroegen dicht te gooien, kwam volgens hem niet op bij het kabinet van Johnson. Het talmen met het sluiten van de grenzen, kwam eveneens voort uit zo’n lakse houding. ,,We hadden zo het concept van Azië kunnen kopiëren.”

Johnson, die hij ‘unfit’ voor het ambt noemde, was woedend op zijn topadviseur en experts die hem ertoe bewogen het land af te grendelen. Dat Johnson zelf bijna overleed aan het virus, veranderde zijn denkwijze niet. ,,Hij zei letterlijk: ‘Ik had net als de burgemeester in de film Jaws moeten handelen en de stad moeten openlaten.’ Dat herhaalde hij vele malen.” Liever wilde Johnson het virus laten ‘huishouden’ om de economie te redden.

Spijt

Cummings, op oorlogspad, stak de hand eenmaal in eigen boezem. Van zijn spraakmakende persconferentie over een (illegale) trip naar Barnard Castle, toen hij kampte met de naweeën van corona had hij spijt. Daarmee beïnvloedde de Engelsman het publiek op negatieve wijze. ,,Tienduizenden mensen zouden anders nog hebben geleefd. Ik heb de verkeerde beslissing genomen en heb daar spijt van.”

De ‘wraak’ van Cummings, zoals de Britse media het langverwachte verhoor aankondigden, krijgt zonder twijfel een vervolg. Cummings gaf aan voor al zijn claims ‘bewijs’ te hebben, maar wilde niet zomaar WhatsApp-berichten delen op Twitter. ,,Jullie hebben de macht om de regering aan de tand te voelen”, hield hij de commissie voor. In capabele handen was het immense dodental van 128.000 nooit bereikt. ,,Volstrekt gestoord.”

