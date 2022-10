Jonge drugscriminelen uit Nederland zorgen voor golf aan geweld in Antwerpen, zelfs op klaarlichte dag

Bekende Amerikaan­se legerarts vervolgd voor lekken gevoelige militaire informatie aan Rusland

Een arts van het Amerikaanse leger en zijn vrouw, een anesthesiste, worden in de VS vervolgd omdat ze zouden samengespannen hebben om gevoelige informatie over militaire patiënten door te spelen aan Rusland. Dat maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend.

8:19