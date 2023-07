Jonge vrouw gewond bij dingo-aanval op Australisch eiland: vijfde incident in korte tijd

Een jonge vrouw is gewond geraakt bij een aanval door een roedel dingo’s op het Australische eiland K’gari (tot voor kort bekend als Fraser Island). In de afgelopen twee maanden werden al drie kinderen en een andere vrouw aangevallen door de wilde honden.

Vier dingo’s vielen de vrouw, vermoedelijk begin twintig, maandagochtend aan toen ze aan het joggen was in de buurt van een strand in het noordoosten van het eiland. Ze rende het water in in een poging te ontsnappen. Het milieudepartement van de Australische staat Queensland bevestigde de aanval door de dingo’s, ook wel wongari genoemd. Het slachtoffer is per helikopter vervoerd naar het vaste land, met wonden aan haar ledematen en romp door ‘meerdere bijtwonden’.

,,Ze krijgt eerste hulp voor haar verwondingen”, zegt een woordvoerder in een verklaring. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de toedracht. ,,Bewoners en bezoekers van het eiland wordt geadviseerd om te allen tijde dingo-veilig te zijn.” De premier van Queensland, Annastacia Palaszczuk, zegt dat ze geschokt is door de aanval. ,,Iedereen weet dat er dingo’s op dat eiland zijn en dat het wilde dieren zijn, maar ik maak me grote zorgen over het feit dat deze jongere blijkbaar het water in is gedreven.”

K’gari - zoals Fraser Island sinds een maand weer heet - is ‘s werelds grootse zandeiland. Het bezit de helft van alle zoetwaterduinmeren ter wereld en is beroemd om zijn dingopopulatie. Het eiland trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Het is onder meer in trek bij Nederlandse backpackers.

Eerdere aanvallen

De aanval staat niet op zichzelf. Eerder deze maand werd een 8-jarige jongen aangevallen op een strand en in juni sleurde een dingo een 10-jarige jongen onder water, schrijft The Guardian. Boswachters hebben vorige maand ook een dingo geëuthanaseerd na het bijten van een 7-jarige jongen en een 42-jarige vrouw.

De toeristische trekpleister waarschuwt inmiddels nadrukkelijk voor de dingo's. Mensen moeten waakzaam blijven, vooral als het gaat om toezicht houden op kinderen. ,,Op K’gari betekent dit dat kinderen en tieners altijd in de buurt van een volwassene moeten zijn,” zei boswachter Danielle Mansfield eerder. Ook wordt mensen geadviseerd niet te joggen of rennen en in groepsverband te blijven op het eiland.

