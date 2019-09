Jonge vrouw overleden na roken e-sigaret

In de Amerikaanse staat Mississippi is een patiënt overleden aan een longaandoening die in verband wordt gebracht met het gebruiken van de elektronische sigaret. Het is volgens Amerikaanse media de twaalfde persoon in de Verenigde Staten die door een longaandoening bezwijkt die verband lijkt te houden met rookwaar in het apparaatje. De meldingen in de VS hebben wereldwijd aangezet tot maatregelen tegen ‘vaping’.

Het ministerie van Gezondheid van Mississippi heeft niet gezegd wie de patiënt was of wat die precies rookte met het apparaatje. Het is alleen bekendgemaakt dat de patiënt jonger dan 30 jaar was. Volgens een plaatselijke nieuwssite gaat het waarschijnlijk om een 27-jarige vrouw uit het noordoosten van de staat. In heel de VS zijn meer dan vijfhonderd mensen ziek door ‘vaping’, maar wat er precies fout gaat is nog steeds niet opgehelderd in de medische wereld.

Sinds twee maanden is een onderzoek gaande dat meer duidelijkheid moet geven over de nieuwe ziekte en of deze daadwerkelijk veroorzaakt wordt door het roken van een e-sigaret. Zolang hier geen duidelijkheid over is, raadt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC aan om geen e-sigaretten meer te roken.

Opvallend is dat de patiënten vaak relatief jong zijn en voor hun opname in goede gezondheid verkeerden. Van allemaal is bekend dat zij kort voordat zij klachten kregen nog een e-sigaret hebben gerookt. Vervolgens kregen ze last van kortademigheid, vermoeidheid, hoesten, pijn op de borst en gewichtsverlies.

