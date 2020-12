Jongeman (20) zomaar ernstig mishandeld bij Belgisch tankstation, tot iemand roept: ‘We hebben de verkeerde’

Fransman vervolgd voor opsluiten en uithonge­ren zoon (39) als straf voor werkloos­heid

27 december De politie heeft in het oosten van Frankrijk een man van in de zeventig gearresteerd die zijn zoon minstens vier maanden zou hebben opgesloten nadat hij werkloos was geworden. Aan de gevangenhouding kwam een einde toen het 39-jarige slachtoffer zijn vader te lijf ging en moeder de politie belde.