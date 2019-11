Jongen (18) overleden ‘door e-sigaret‘ in België, longartsen slaan alarm

Artsen van het Brussels universitair ziekenhuis St-Luc houden er ernstig rekening mee dat in België een eerste dodelijke slachtoffer is gevallen als gevolg van het gebruik van de elektronische sigaret. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard nadat een kerngezonde tiener om het leven kwam door een voorlopig onverklaarbare longontsteking.

De jongen was een maand geleden met zware ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hij belandde er in een coma en overleed na 26 dagen. De behandelende artsen hebben alle mogelijke oorzaken voor de longontsteking onderzocht. De enige hypothese die is overgebleven, is de e-sigaret en/of haar vulling. De jongen had, om slaapproblemen op te lossen, een e-sigaret gebruikt met een vulling met CBD, de niet-psychoactieve stof van cannabis.

Cannabis

,,Wij zijn inderdaad tot deze conclusie gekomen”, zegt dokter Jacquet, een van de artsen die de jongen in het Brussels universitair ziekenhuis St-Lucas hebben behandeld. ,,Er is geen absolute zekerheid over het oorzakelijk verband, omdat er (nog) geen test bestaat die dat kan bevestigen. Maar uit wat wij weten, blijken heel wat slachtoffers van dit soort longaandoeningen cannabishoudende mengsels gerookt te hebben met een e-sigaret.”

Nog niet alle analyses van de stalen die op het lichaam van de jongen zijn genomen, zijn afgerond. ,,Wij wachten dus af”, aldus nog de arts. ,,Maar intussen raden wij gebruikers van de e-sigaret aan heel voorzichtig om te springen met dergelijke mengsels.”

Longartsen waarschuwen in België al langer voor de e-sigaret. ,,De Europese Vereniging van Longartsen had al begin dit jaar een negatief advies gegeven en met nu ook een dodelijk slachtoffer in ons land, kunnen we onmogelijk groen licht geven. Nogmaals: wij raden de e-sigaret ten stelligste af”, zegt longspecialist Ingel Demedts van het AZ Delta in Roeselare. Daarin staat hij niet alleen: ook in Nederland pleitte een longarts onlangs nog voor een totaalverbod op e-sigaretten.

Klachte n

Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), zei eerder deze week dat dergelijke berichten steeds vaker in het nieuws gaan komen. Hij maakt zich vooral zorgen over de effecten van gebruik op lange termijn, hoewel daar nog steeds weinig over bekend is. ,,Dat is echter ook logisch omdat de e-sigaret pas tien jaar op de markt is. Hopelijk is de gebruiker van de e-sigaret zich door alle berichten ook wat meer bewust geworden van de gevaren.”

Het aantal Nederlanders dat na het gebruik van de e-sigaret met klachten bij de longarts terechtkwam, liep recent op van drie naar acht. Eén patiënt was er zo ernstig aan toe dat die recent op de intensive care belandde.

3 procent van de Nederlanders gebruikt wel eens een e-sigaret Een e-sigaret, ook wel ‘vaper’ genoemd, bestaat uit meerdere delen: een batterij, mondstuk en reservoir waar vloeistof in moet. In deze vloeistof zit een smaakstof en nicotine. Ongeveer 3 procent van de Nederlanders gebruikt weleens zo’n e-sigaret. Verkopers van elektronische sigaretten stellen dat dampen veel minder schadelijk is dan ‘gewoon’ roken. De verkopers baseren zich op informatie van de Engelse overheidsorganisatie Public Health England. Maar inmiddels zijn er allerlei wetenschappelijke onderzoeken die erop wijzen dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn. Van den Toorn: ,,Er is een heel bijzondere berekening gemaakt op basis waarvan die wetenschappers zeggen dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk zou zijn. Dat getal is op zijn zachtst gezegd niet wetenschappelijk onderbouwd en moet iedereen uit zijn hoofd zetten. De e-sigaret is potentieel een zeer schadelijk ding.’’