Jongen (9) gewond door aanval haai in ondiep water: ‘Er zwemmen nog steeds kinderen op die plek’

De 9-jarige Jay Weinkopf is zondag door een haai aangevallen in zee bij Miami Beach. Hij zwom aan de hand van zijn moeder, vlakbij het strand in ondiep water. ‘Toen ik hem omhoog haalde bloedde hij en miste hij een deel van de huid op een schouder'. Met hun verhaal willen de ouders anderen waarschuwen.

Jay Weinkopf uit Minesota was samen met zijn ouders Kristine en Ren op vakantie in Miami Beach. Op zondag stond een stranddag gepland. Moeder Kristine vertelt lokale media dat zij en haar zoon pas enkele minuten in het water - van nog geen 60 centimeter diep - waren toen het incident plaatsvond. ,,Ik hield de hele tijd zijn hand vast en hij dreef min of meer mee. Toen hij daarna een keer op zijn buik in het water viel trok ik hem omhoog.’

Op dat moment zag de vrouw dat een deel van de huid op een schouder van de jongen open lag. ,,Hij zei alleen: ‘Oh’. En ik keek naar beneden en zag een grijze haai van ruim een meter lang rustig wegzwemmen. Ik tilde hem meteen op en rende naar het strand.’’

Hulpdiensten op het strand vervoerden Jay gelijk naar een nabijgelegen ziekenhuis waar hij een behandeling onderging. De grote wond werd schoongemaakt en met vele hechtingen dichtgemaakt. Aan de tientallen kleine bijtwondjes konden de artsen niet zo heel veel doen. ,,Het is zo'n goede jongen. We zijn nog steeds in shock, maar ook heel dankbaar dat hij nog leeft. En dat hij weer OK is’’, zegt ook zijn vader Ren.

Jay is nog jong stellen de artsen volgens de ouders. Hij zal weer herstellen. Mogelijk moet hij in de toekomst nog wel een huidtransplantatie ondergaan. ,,Ik had nooit verwacht dat zoiets kon gebeuren in zulk ondiep water’’, zegt Kristine.

Het gezin maakt zich op om naar huis terug te keren. De vakantie is na de haaiaanval wel voorbij. ,,Wat ik niet goed vind, is dat het strand nog steeds open is. Er spelen nog steeds kinderen, ze zwemmen nog steeds op dezelfde plek als waar mijn zoon is aangevallen. Ik weet niet of dat komt omdat het momenteel voorjaarsvakantie is, maar dat strand zou gesloten moeten worden’’, zegt de bezorgde moeder, die zich zorgen maakt om de andere gezinnen en hen met haar verhaal hoopt te waarschuwen.