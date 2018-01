Jongen van vijftien schiet twee leerlingen dood in Kentucky

Zeker 33 doden door bomaanslag in Benghazi

1:41 Het dodental door twee bomaanslagen in de Libische stad Benghazi is gestegen tot zeker 33. Tal van anderen raakten gewond, enkelen van hen zijn volgens hulpverleners in kritieke toestand. Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn onder de slachtoffers zowel militairen als burgers.