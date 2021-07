Jongeren hebben toch geen gezondheidspas nodig bij vakantie in Frankrijk

Maandag werd duidelijk dat Frankrijk van iedereen boven de twaalf jaar binnenkort een vaccinatiebewijs of negatieve test eist. De zogenoemde ‘pas sanitaire’ maakt toegang tot openbare gelegenheden, horeca of evenementen met meer dan vijftig personen, mogelijk. De maatregel maakt onderdeel uit van de striktere aanpak wegens een toenemend aantal besmettingen in het land.



Met het oog op het vakantieseizoen, en de stroom aan toeristen die al dan niet zijn ingeënt, komt de Franse regering nu terug op het plan. Althans, wat de jongeren betreft. Voor volwassenen geldt dat zij met de internationale QR-code op hun telefoon hun vaccinatie of negatieve testresultaat mogen aantonen. Volgens de ANWB kan ook het afgestempelde gele boekje als bewijs worden gebruikt. Ook aan de grens.



Sinds 9 juni kunnen alle EU-inwoners door Frankrijk reizen als ze hun volledige vaccinatiestatus kunnen aantonen. Sinds 1 juli kan dat eenvoudig met behulp van het Europese coronacertificaat. Als reizigers ouder dan 11 jaar niet over zo’n coronacertificaat beschikken, moeten ze aan de Franse grens wel een negatieve PCR-test of antigeentest niet ouder dan 72 uur kunnen voorleggen. Ook bij doorreis.