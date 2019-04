Jongetje (3) alleen achtergelaten aan Amerikaanse grens met Mexico

Tientallen gewonden Sri Lanka overleden, meer verdachten opgepakt

24 april Het aantal doden als gevolg van de zelfmoordaanslagen in Sri Lanka is gestegen naar 359. Afgelopen nacht zijn in ziekenhuizen 38 mensen overleden aan hun verwondingen, meldt de politie. Meer dan 400 gewonden worden nog verzorgd in de ziekenhuizen. Velen verkeren nog in kritieke toestand.