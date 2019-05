‘Jongetje (9) dat moeder doodschoot wilde ook buurmeisje zien sterven’

De jongen wordt nu verdacht van moord en een misdrijf met een vuurwapen, meldt de lokale sheriff. Hij wordt psychiatrisch onderzocht in een jeugdinrichting om meer duidelijkheid te krijgen over zijn mentale gesteldheid.



Een dochter van de doodgeschoten vrouw, Harley Martin, vertelt aan het lokale televisiestation Wood-tv dat de 9-jarige jongen niet weet wat hij heeft gedaan en dat hij in de rechtszaal vroeg waar zijn moeder is. De jongen had last van mentale problemen en zou recentelijk zijn overgestapt op nieuwe medicatie. De precieze aard van zijn problemen is onbekend.