Joop V. wordt nu ook gelinkt aan misbruik van Roemeens meisje (8) in 2016

Op oude camerabeelden zou te zien zijn dat Joop in de stad Iasi is. Hij zou later gezien zijn in een kindercentrum in het dorp Bogdanesti. Of hij de man op de beelden is, is de vraag. Over de man op de beelden is veel discussie. Maar zeker is wel dat Joop V. in die periode in Roemenië was en terugvloog vanuit Iasi. Die stad ligt op 120 kilometer van Bogdanesti.