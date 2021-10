Joran van der Sloot laat van zich horen uit zwaarbeveiligde gevangenis in Peru: ‘Ik heb me slecht gedragen’

Van der Sloot werd in 2010 opgepakt en in januari 2012 in Lima tot 28 jaar veroordeeld wegens de moord op de 21-jarige Peruaanse Stephany Flores. Hij was al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 18-jarige Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005.



Sinds die tijd is er weinig meer van Van der Sloot vernomen, al vroeg zijn familie anderhalf jaar geleden om medische hulp omdat hij besmet zou zijn met het coronavirus. Misdaadverslaggever John van den Heuvel bezocht Van der Sloot in 2016 in Challapalca. Hij zei toen dat de Nederlander sterk vermagerd was en mentaal gebroken.



Tijdens de paar seconden dat Van der Sloot nu in beeld is, lacht de Nederlander. ,,Hij kan hier nu wel lachen, maar hoe zou het gaan met de vader van het meisje dat hij heeft vermoord, zijn slachtoffer?’’, vraagt de verslaggever zich af.