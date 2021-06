Joran van der Sloot teruggestuurd naar 'middeleeuwse kerker’ in Peru

Joran van der Sloot is terug in de ‘hel op aarde’. Hij is samen met vier andere gevangenen overgeplaatst van de Juliaca-gevangenis naar de zwaarbeveiligde Challapalca-gevangenis in Peru. Hij ging daar eerder in hongerstaking vanwege mishandeling en de middeleeuwse omstandigheden. Van der Sloot zit een gevangenisstraf uit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores.

De krant Diario Correo meldt dat Van der Sloot en zijn vier medegevangenen onder zware begeleiding zijn getransporteerd naar Challapalca.

Van der Sloot, die ook in verband wordt gebracht met de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway (18) op Aruba, werd in juni 2010 in Peru opgepakt voor de moord op Stephany Flores (21), op de dag af precies vijf jaar nadat Holloway verdween. Van der Sloot bekende de moord. Hij werd in 2014 veroordeeld tot 28 jaar cel.

Van der Sloot zat eerst vast in de Piedras Gordas-gevangenis. In 2014 werd hij overgeplaatst naar Challapalca in het zuiden van Peru vanwege illegaal bezit van een mobiele telefoon. De gevangenis is berucht en staat bekend als ‘de hel op aarde'. Het ligt geïsoleerd op 4500 meter hoogte in het Andesgebergte, vlakbij de grens met Bolivia.

Spartaans

Bezoek is er nauwelijks mogelijk en de omstandigheden zijn spartaans. Mensenrechtenorganisaties pleiten voor sluiting, onder meer vanwege de extreme weersomstandigheden. ‘s Nachts kan het er min 20 graden worden en er is geen verwarming.

Van der Sloot maakte bezwaar tegen de overplaatsing naar Challapalca. Zijn advocaat stelde dat zijn cliënt daar structureel mishandeld werd door gevangenisbewaarders. Zijn toenmalige vrouw Leidy Figueroa beweerde zelfs dat Van der Sloot in de gevangenis was neergestoken. ,,Ze grepen hem vast, trokken zijn kleding uit, lieten hem tijgeren over de grond en bewerkten hem daarna met staven. Vooral in zijn testikels‘’, zei Leidy tegen Peruaanse media.

Beloning

Van der Sloot beweerde op zijn beurt dat de vader van Flores een beloning van 10.000 dollar had uitgeloofd aan de degene die hem in de gevangenis zou doden. Samen met Leidy schreef hij een noodkreet waarin hij zei te vrezen voor zijn leven in Challapalca. Hij ging in hongerstaking en raakte ernstig verzwakt.

‘De gevangen in Challapalca geloven dat als ze mij vermoorden de maximum beveiliging wordt teruggeschroefd’, schreef hij. ‘Ik smeek de autoriteiten om actie te ondernemen in mijn zaak voordat het te laat is en er bloed stroomt.’

Zelfinzicht

Misdaadverslaggever John van den Heuvel bezocht Van der Sloot in 2016 in Challapalca. Hij zei toen dat de Nederlander sterk vermagerd was en mentaal gebroken. ,,Het heeft iets weg van een middeleeuwse kerker‘’, zei Van den Heuvel. ,,Hij heeft niets, geen telefoon en tv. Wel leest hij boeken. Die hebben hem zelfinzicht opgeleverd.’’

De gevangenisautoriteiten ontkenden alle beschuldigingen van Van der Sloot. Hij zou zichzelf hebben verwond met een mes. De overplaatsing was het gevolg van ‘slecht gedrag’ in de andere gevangenis. Uiteindelijk werd hij in 2018 naar Juliaca overgebracht.

Waarom hij nu weer teruggestuurd is naar Challapalca is niet bekendgemaakt. Mogelijk heeft dat te maken met een extra gevangenisstraf die hem boven het hoofd hangt.

In februari dit jaar werd tegen Van der Sloot 18 jaar cel geëist. Hij zou samen met enkele anderen 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana de gevangenis hebben willen binnensmokkelen. Zijn vriendin Eva Pacohuanaco bracht de gevangene levensmiddelen inclusief negentien rode bieten. De drugs bleken bij controle in die groenten te zitten.