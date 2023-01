Joran van der Sloot veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugssmokkel in gevangenis

Joran van der Sloot, die op dit moment een gevangenisstraf van 28 jaar uitzit voor de moord op Stephany Flores, moet nog eens 18 jaar de cel in voor drugssmokkel in de gevangenis. Dat heeft zijn advocaat bevestigd aan de Telegraaf .

In Peru stond Van der Sloot terecht voor het binnensmokkelen van grote partijen cocaïne in de gevangenis van Juliaca. Via een familielid van een medegevangene zou de drugs via suikerbieten zijn ingevoerd. Daarbij speelde de Nederlander een belangrijke rol. Hij verkocht de drugs door aan medegevangenen en stuurde via postpakketten de cocaïne naar het buitenland.

De rechtbank in Peru veroordeelt hem daarvoor tot achttien jaar en vier maanden. Momenteel zit hij een straf uit van 28 jaar. Dat betekent dat Van der Sloot tot 2045 in de gevangenis blijft, omdat een gevangenisstraf in Peru nooit langer mag duren dan 35 jaar.

Van der Sloot werd in 2010 opgepakt en in januari 2012 in Lima tot 28 jaar veroordeeld wegens de moord op de 21-jarige Peruaanse Stephany Flores. Hij was al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 18-jarige Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005.