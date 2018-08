Jordan durft niet van brug te springen, maar krijgt duw van vriendin

Het voorval vond eergisteren plaats bij de Moulton Falls, een waterval in Yakolt (Washington). Van de achttien meter hoge brug springen is verboden, maar dat houdt jongeren duidelijk niet tegen. Voor de zestienjarige was het de eerste keer dat ze de stunt zou wagen. Tot twee keer toe zei ze 'nee', maar toen kreeg ze onverwacht toch die duw. Een angstschreeuw volgde, het harde contact met het water deed haar naar adem happen. Gevolg: vijf gebroken ribben, een klaplong en flink wat schaafwonden. ,,Er wacht mijn dochter een lang herstel", reageert haar moeder. ,,Ze mag van geluk spreken dat ze nog leeft. Het meisje dat die duw gegeven heeft, zou zichzelf moeten aangeven bij de politie. Beseft ze wel wat ze gedaan heeft?"

Grap

,,Volgens mij deed ze het voor de grap en stond ze niet stil bij de gevolgen", voegt de zus van Jordan toe. ,,Maar op zo'n hoogte kan je gewoon geen spelletjes spelen."



Kaytlin, een tweede zus van het slachtoffer, ging via sociale media verhaal halen bij de dader. ,,Ze zei dat ze spijt had. Als ze vooraf had geweten wat de gevolgen waren, zou ze dit nooit gedaan hebben. Maar excuses volstaan in mijn ogen niet. Ze moet straf krijgen, anders zal ze haar lesje nooit leren." Of er nog een juridisch staartje komt, is op dit moment niet duidelijk.