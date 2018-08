'Jos Brech vandaag voorgeleid in Barcelona'

VIDEOJos Brech wordt vandaag voorgeleid voor de rechtbank in Barcelona. Dat meldt de Spaanse krant La Vanguardia. Volgens de krant zou de 55-jarige verdachte van de moord op Nicky Verstappen al in de komende dagen aan Nederland kunnen worden uitgeleverd.

Na een tip van een Nederlander is Jos Brech gisteren in de buurt van Barcelona aangehouden. Hij had de foto van de Limburger in de media zien staan en ontdekte dat Brech zich ophield in een stil gebied in het noordoosten van Spanje. ,,Deze man dacht 'verhip dat is die kerel die ze zoeken' en heeft vervolgens contact gezocht met het Nederlandse politieteam", laat Peter R. de Vries weten.

De politie kreeg meer dan duizend tips binnen, maar volgens De Vries was er meteen het gevoel dat de informatie van de Nederlander zeer waardevol was. ,,Deze man heeft zelfs een paar keer met Brech gesproken, hij heeft goed werk verricht. De Nederlandse politie heeft contact gezocht met de Spaanse collega's en vrij kort erna is Brech aangehouden."

Commune

Volgens De Telegraaf gaat het om een 46-jarige Nederlander, die verder anoniem wil blijven. Hij woont in de regio van Castelltercol, waar Brech gisteren is aangehouden: ,,Hij zat in een tentje in het bos, vlakbij een huis dat al jaren wordt bezocht door meerdere mensen. Het is een soort commune, waar ik zelf ook lange tijd heb gewoond'', aldus de tipgever tegen de krant.

,,Ik heb hem in juli al eens gezien en gesproken, en voor het laatst begin deze maand. Hij leeft graag in de natuur, had hij me laten weten. Daarom zat hij daar. Hij zag er netjes uit, niet verwilderd of zo. Het is verder een keurige man.'' Toen het nieuws over hem bekend werd, kreeg de tipgever er echter een naar gevoel bij. ,,Ik heb ook een vriend van mij zijn foto laten zien, vroeg hem: dat is toch die Hollander die we hier hebben gezien? Zeker weten, antwoordde hij.''

Tent

Volgens De Vries is Brech weloverwogen naar een verlaten dorp in Spanje gevlucht. Brech zat daar afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met dakloze mensen. ,,Jos wist heel goed dat hij werd gezocht. Hij is ook niet naar Nederland gegaan toen zijn moeder overleed en wist dat hij voor DNA-onderzoek naar Nederland moest komen'', zei De Vries op NPO Radio 1.

Hij houdt er rekening mee dat Brech zich beroept op zijn zwijgrecht. Nicky verdween in augustus 1998 tijdens een zomerkamp. ,,Op de bewuste avond was hij op 100 meter afstand. Ik kan me niet voorstellen dat hij nog met een verhaal komt dat dit kan ontzenuwen.''