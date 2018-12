Juf zwaar ontroerd door kerstcadeau van kind dat niets heeft

Rachel geeft les op een basisschool in het plaatsje Kennewick, in de staat Washington. Op de laatste dag voor de kerstvakantie, had ze wat kleine cadeautjes meegebracht voor haar leerlingen. De kinderen waren ook hun juf echter niet vergeten. ,,Ik heb vandaag chocolade, lieve handgeschreven berichtjes en juweeltjes gekregen’’, schrijft ze in bericht op Facebook dat massaal gedeeld wordt. ,,Het waren de marshmallows uit de ontbijtgranen van een meisje, die de diepste indruk op me maakten.’’



De kinderen op haar school komen volgens de lerares uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. ,,Allemaal krijgen ze op school gratis lunch of lunch tegen een gereduceerd tarief. Ze krijgen ook elke dag gratis ontbijt op school.’’

,,Dit kindje wilde me zo graag iets cadeau doen, maar ze had niets om te geven’’, gaat ze verder. ,,En daarom deed ze vanmorgen haar gratis ontbijtgranen open, viste ze er alle lekkere marshmallows uit en deed ze die in een zakje. Voor mij.’’

,,Ze gaf me het lekkerste van haar ontbijt’’, vertelde de vrouw ontroerd aan het Amerikaanse dagblad USA Today. ,,Niemand eet graag Lucky Charms (ontbijtgranen, red.) zonder marshmallows.’’

Quote Wees dus dankbaar voor wat je hebt en voor wat anderen je geven Rachel Uretsky-Pratt Ze vertelde ook dat ze het cadeautje had aangenomen zoals ze alle andere cadeautjes aannam, zonder er extra nadruk op te leggen. Ze zei gewoon tegen het meisje: ‘Heel erg bedankt, lieverd.’



,,Wees dus dankbaar voor wat je hebt en voor wat anderen je geven’’, besloot ze op Facebook. ‘Het komt allemaal echt uit het diepst van hun hart.’’



Het bericht op Facebook ging al snel viraal. Sinds de vrouw het bericht woensdag online zette, werd het al meer dan 362.000 keer geliket en 122.000 keer gedeeld. Meer dan 20.000 mensen gaven al aan dat ze geraakt waren door het gebaar van het meisje.

‘De mooiste geschenken komen recht uit het hart. Prachtig’, klonk het onder meer. En ook: ‘De prijs van een geschenk is niet wat het speciaal maakt. De attentie en liefde die erin worden gestoken wel. Ik heb tranen in mijn ogen.’ Een andere reactie luidde: ‘Echt een geschenk uit het hart. Dat meisje heeft iets dat ze zelf ook wilde opgeofferd, zodat ze je iets kon geven. Het lijkt erop dat haar ouders genoeg om haar geven om haar te leren wat Kerstmis echt betekent.’

